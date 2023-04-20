Хуснуллин заявил о колоссальном перекосе в тарифах ЖКХ по стране

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность политикой формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах страны.

«Сейчас мы формируем большую программу до 2023 года модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры. У нас большая часть денег на это есть», - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что ключевым вопросом, на который нужно обратить внимание всем муниципалитетам, является правильная тарифная политика.

«У нас по стране колоссальный перекос в тарифах. Кто-то начинает поднимать эти тарифы в разы необоснованно, и потом мы через контролирующие органы приводим их в чувства. Кто-то, имеющий право по инвестиционному развитию, его не использует», - добавил Хуснуллин.

По его словам, если в 2022 году у коммунальных предприятий была возможность поднять тарифы на 4%, среднее повышение по России составило 3,1%. Также он заявил, что руководители компаний по каким-то причинам отказываются от повышения цен, что приводит к банкротству предприятий, недофинансированию и разорению компаний, которые задействованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также к низкому качеству предоставляемых услуг.

«При правильном подходе, при экономии затрачиваемых ресурсов у нас тарифы могут не расти. Этим должен заниматься каждый муниципалитет, глава каждого региона», - резюмировал политик.

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