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Хуснуллин заявил о колоссальном перекосе в тарифах ЖКХ по стране

Максим Крюков
17:05 20.04.2023
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что муниципалитеты должны правильно формировать тарифную политику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность политикой формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах страны.

«Сейчас мы формируем большую программу до 2023 года модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры. У нас большая часть денег на это есть», - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что ключевым вопросом, на который нужно обратить внимание всем муниципалитетам, является правильная тарифная политика.

«У нас по стране колоссальный перекос в тарифах. Кто-то начинает поднимать эти тарифы в разы необоснованно, и потом мы через контролирующие органы приводим их в чувства. Кто-то, имеющий право по инвестиционному развитию, его не использует», - добавил Хуснуллин.

По его словам, если в 2022 году у коммунальных предприятий была возможность поднять тарифы на 4%, среднее повышение по России составило 3,1%. Также он заявил, что руководители компаний по каким-то причинам отказываются от повышения цен, что приводит к банкротству предприятий, недофинансированию и разорению компаний, которые задействованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также к низкому качеству предоставляемых услуг.

«При правильном подходе, при экономии затрачиваемых ресурсов у нас тарифы могут не расти. Этим должен заниматься каждый муниципалитет, глава каждого региона», - резюмировал политик.

Ранее кабмин предложил защитить москвичей от переплат за отопление теплыми зимами. Власти столицы могут наделить правом самостоятельной установки размера оплаты за отопление многоквартирных домов. Данную необходимость авторы поправок объясняют тем, что затяжные и холодные зимы в столице все чаще сменяются умеренно холодными и даже теплыми.

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