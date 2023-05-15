Артиллеристы ударили из гаубиц Д-20 по скоплению сил националистов под Сватово

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Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили склад боеприпасов националистов, а также не дали неприятелю сконцентрировать живую силу и технику под Сватово. Удары наносили из РСЗО «Смерч» и гаубиц Д-20. От атак с воздуха наши артустановки прикрывали зенитно-ракетные комплексы «Стрела -10», выводя из строя вражеские беспилотники типа «Фурия».

Огромные 800-килограммовые снаряды с легкостью вставляются в направляющие благодаря транспортно-заряжающей машине. Артиллеристы Центрального военного округа метким попаданием из РСЗО «Смерч» уничтожают склад боеприпасов. После прилета следует детонация всего ракетно-артиллерийского вооружения националистов.

Поступила информация о том, что на своей стороне линии соприкосновения враг концентрирует живую силу и технику. И чтобы не допустить этого скопления, чтобы националисты не смогли собрать силу в единый кулак, артиллеристы бьют по разведанным координатам. Пока летит снаряд - это где-то одна минута - можно быстро произвести маскировку орудия.

Расчет гаубицы Д-20 «Отважных» в этот раз ударил по боевикам активно-реактивными снарядами, поразив врага, прятавшегося в лесистой местности. Один снаряд весит килограммов 60. За день бойцы подносят иногда и по 70 штук.

«Снаряд активно-реактивный: при выстреле из ствола через километр включается реактивный двигатель. Недели три назад было скопление техники - пикапы вражеские. Было поражено два пикапа при пяти выстрелах», - рассказывает командир орудия Д-20 с позывным «Мамай».

Самое опасное в работе артиллеристов - это контрбатарейная борьба, ответный вражеский огонь. На месте прилета 120-мм мины, недалеко от позиций, посечены деревья и выжжена земля.

От атаки с воздуха артустановки прикрывает расчет зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Это максимально простой и эффективный комплекс. Весь секрет - в ракетах с головками самонаведения. Они наводятся на цель, захватывают ее и поражают на расстоянии 5-7 км. Всем процессом руководит оператор, который находится за пуленепробиваемым стеклом, оттуда открывается очень хороший вид на небо.

Зенитчики в последнее время эффективно работают против украинских дронов типа «Фурия», тем самым обеспечивая стабильную работу нашей артиллерии. Которая не дает врагу поднять голову и обеспечивает продвижение наших войск.

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