Российские артиллеристы совершили огневой налет на пункт дислокации «Азова»* в ДНР
Российские артиллеристы совершили огневой налет на пункт временной дислокации нацбатальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Катериновки в Донецкой Народной Республике.
Удар по националистам нанесли на Александро-Калиновском оперативном направлении. Уничтожены склад с боеприпасами, семь автомобилей, две артиллерийские позиции украинских боевиков и один миномет 120 мм.
Артиллеристы также нанесли удары по огневым позициям украинских боевиков в Белогоровке и Часов Яре.
Ранее сообщалось, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили склад боеприпасов националистов, а также не дали неприятелю сконцентрировать живую силу и технику под Сватово.
* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.