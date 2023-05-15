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Российские артиллеристы совершили огневой налет на пункт дислокации «Азова»* в ДНР

Дмитрий Трунов
06:01 15.05.2023
Артиллеристы нанесли удары также по огневым позициям украинских боевиков в Белогоровке и Часов Яре.
Российские артиллеристы совершили огневой налет на пункт дислокации «Азова»* в ДНР
© Фото: Министерство обороны РФ
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Российские артиллеристы совершили огневой налет на пункт временной дислокации нацбатальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Катериновки в Донецкой Народной Республике.

Удар по националистам нанесли на Александро-Калиновском оперативном направлении. Уничтожены склад с боеприпасами, семь автомобилей, две артиллерийские позиции украинских боевиков и один миномет 120 мм.

Артиллеристы также нанесли удары по огневым позициям украинских боевиков в Белогоровке и Часов Яре.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили склад боеприпасов националистов, а также не дали неприятелю сконцентрировать живую силу и технику под Сватово.

* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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