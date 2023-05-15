Армия Армия Армия

«Ирония» под Угледаром: как действуют снайперы-разведчики в зоне СВО

Александр Федорчак
Дмитрий Трунов
05:00 15.05.2023
Благодаря их работе за последние месяцы подразделения группировки «Восток» продвинулись вперед на Угледарском участке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

За пару километров до самой горячей точки этого направления - города Угледара - ведут наблюдение снайперы-разведчики. Снайпер находится в нескольких километрах от противника, и с такого расстояния неприятелю засечь его сложно. А если стрелок использует маскировку, он практически полностью сливается с окружающим фоном.

Этот боец в подразделении почти с самого начала СВО. Поэтому и позывной у него - «Старый». Местность эту изучил, как свои пять пальцев. Но без поддержки никогда не работает.

«Мы еще взаимодействуем с наблюдателем. Который корректирует цели. Дальше я отрабатываю уже. И меняю позицию», - рассказывает снайпер «Старый».

Наблюдатели используют средства наружного наблюдения. Причем с очень любопытным названием. В руках у бойца оптико-электронный комплекс «Ирония».

«Прибор используется как в дневное, так и в ночное время. Позволяет определять как замаскированные цели, так и открытые цели на расстоянии до 30 км. Тепловой канал позволяет увидеть танк в боковой проекции на расстоянии 1600 м», - говорит разведчик-оператор с позывным «Бэм».

Эти ребята - глаза и уши нашей пехоты и артиллерии. Благодаря их работе за последние месяцы подразделения группировки «Восток» продвинулись вперед на Угледарском участке.

«При нашем участии в ходе разведки и огневого поражения было освобождено три опорных пункта. Это результат за последние две недели», - говорит врио командира разведывательного батальона с позывным «Сокол».

Помимо этого, врагу ежедневно наносится и точечное огневое поражение. За неделю на этом направлении СВО противник потерял больше 100 человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:38 В стране и мире
Франция пообещала Украине несколько батальонов колесных танков AMX-10RC
02:35 В стране и мире
Эрдоган заявил о своем лидерстве на выборах в Турции
02:04 В стране и мире
Байден впервые прокомментировал выборы в Турции
01:30 В стране и мире
Макрон призвал строить европейскую безопасность без конфронтации с Россией
00:59 В стране и мире
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.