«Ирония» под Угледаром: как действуют снайперы-разведчики в зоне СВО

Благодаря их работе за последние месяцы подразделения группировки «Восток» продвинулись вперед на Угледарском участке.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За пару километров до самой горячей точки этого направления - города Угледара - ведут наблюдение снайперы-разведчики. Снайпер находится в нескольких километрах от противника, и с такого расстояния неприятелю засечь его сложно. А если стрелок использует маскировку, он практически полностью сливается с окружающим фоном.

Этот боец в подразделении почти с самого начала СВО. Поэтому и позывной у него - «Старый». Местность эту изучил, как свои пять пальцев. Но без поддержки никогда не работает.

«Мы еще взаимодействуем с наблюдателем. Который корректирует цели. Дальше я отрабатываю уже. И меняю позицию», - рассказывает снайпер «Старый».

Наблюдатели используют средства наружного наблюдения. Причем с очень любопытным названием. В руках у бойца оптико-электронный комплекс «Ирония».

«Прибор используется как в дневное, так и в ночное время. Позволяет определять как замаскированные цели, так и открытые цели на расстоянии до 30 км. Тепловой канал позволяет увидеть танк в боковой проекции на расстоянии 1600 м», - говорит разведчик-оператор с позывным «Бэм».

Эти ребята - глаза и уши нашей пехоты и артиллерии. Благодаря их работе за последние месяцы подразделения группировки «Восток» продвинулись вперед на Угледарском участке.

«При нашем участии в ходе разведки и огневого поражения было освобождено три опорных пункта. Это результат за последние две недели», - говорит врио командира разведывательного батальона с позывным «Сокол».

Помимо этого, врагу ежедневно наносится и точечное огневое поражение. За неделю на этом направлении СВО противник потерял больше 100 человек.