Российские военнослужащие поразили артиллерийские орудия и минометный расчет националистов в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка.

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Артиллерийские расчеты Вооруженных сил Российской Федерации поразили три позиции артиллерийских орудий и минометный расчет вооруженных формирований украинских националистов в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На Александро-Калиновском тактическом направлении артиллеристами второго армейского корпуса нанесены огневые налеты по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка», - сказал он.

По его словам, украинские боевики потеряли до 60 человек личного состава. Астафьев также заявил, что на Марьинском направлении артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали два взводных опорных пункта противника в районах Красногоровки и Галициновки, потери радикалов составили до 20 человек живой силы и трех единиц автомобильной техники, которая предназначалась для подвоза боеприпасов и материальных средств.

«На Авдеевском тактическом направлении авиацией Южного военного округа нанесено два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады ВСУ», - добавил начальник пресс-центра.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили танк и три боевых машины пехоты (БМП) боевиков в районах населенных пунктов Первомайское, Северное и Авдеевка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетные подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады и отряда сил специальных операций украинских националистов. В результате удара по пункту в Константиновке противник потерял более 200 человек личного состава. Еще около 280 были эвакуированы из пунктов дислокации с ранениями.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.