Еще около 280 украинских националистов были эвакуированы с ранениями.

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Ракетные войска «Южной» группировки российских войск нанесли удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады и отряда сил специальных операций украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В результате удара по пункту в Константиновке противник потерял более 200 человек личного состава. Еще около 280 были эвакуированы из пунктов дислокации с ранениями.

Ранее в Константиновке был нанесен ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников. Также уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов