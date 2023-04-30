ВС РФ уничтожили ракетным ударом более 200 украинских боевиков в Константиновке
Еще около 280 украинских националистов были эвакуированы с ранениями.
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Ракетные войска «Южной» группировки российских войск нанесли удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады и отряда сил специальных операций украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
В результате удара по пункту в Константиновке противник потерял более 200 человек личного состава. Еще около 280 были эвакуированы из пунктов дислокации с ранениями.
Ранее в Константиновке был нанесен ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников. Также уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских военных.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов