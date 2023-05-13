Российские «Грады» и «Акации» обрушили удар на огневую точку националистов
Опубликованы кадры работы российских РСЗО «Град» и САУ 2С3М «Акация» в зоне СВО. В рамках боевых задач российские артиллеристы уничтожили огневую точку противника на пути пехоту.
Ракеты «Града» вылетают в необычном, на первый взгляд хаотичном порядке. Это чтобы машину не водило из стороны в сторону при выполнении залпов и не сбивалась наводка. В боевые задачи расчетов входит не только ведение огня по противнику, но и обслуживание техники. Машина должна работать, как часы, и не подвести в нужный момент.
«Град», накрывая большие площади, расчищает путь пехоте. Такую задачу выполняет вся дальнобойная артиллерия.
На башне САУ 2С3М «Акация» находится установка из металла. Она защищает от дронов-камикадзе и снарядов, которые могут прилететь со стороны противника.
Это одна из особенностей современных боевых действий: артиллерии приходится встречать не только ответный огонь противника, но и налеты беспилотников, начиненных взрывчаткой. Поэтому залог безопасности расчета - максимально быстрое выполнение задачи.
«Мы максимально быстро пытаемся подавить противника для того, чтобы наши боевые товарищи не пострадали, все остались целы, живы, мы за это очень сильно переживаем, и от скорости наших действий работы зависит жизнь наших товарищей», - рассказал военнослужащий Матвей.
Подробнее о работе российской артиллерии смотрите в сюжете Алексея Огренича.
Ранее «Звезда» показала кадры работы российских САУ «Мста-С» в зоне спецоперации. Гаубицы ведут контрбатарейную борьбу с противником и уничтожают его замаскированные укрепленные позиции.