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Российские «Грады» и «Акации» обрушили удар на огневую точку националистов

Анастасия Бобылева
Алексей Огренич
19:00 13.05.2023
Основная задача артиллерии в зоне СВО - расчищать дорогу пехоте, уничтожая вражеские снаряды и дронов-камикадзе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры работы российских РСЗО «Град» и САУ 2С3М «Акация» в зоне СВО. В рамках боевых задач российские артиллеристы уничтожили огневую точку противника на пути пехоту.

Ракеты «Града» вылетают в необычном, на первый взгляд хаотичном порядке. Это чтобы машину не водило из стороны в сторону при выполнении залпов и не сбивалась наводка. В боевые задачи расчетов входит не только ведение огня по противнику, но и обслуживание техники. Машина должна работать, как часы, и не подвести в нужный момент.

«Град», накрывая большие площади, расчищает путь пехоте. Такую задачу выполняет вся дальнобойная артиллерия.

На башне САУ 2С3М «Акация» находится установка из металла. Она защищает от дронов-камикадзе и снарядов, которые могут прилететь со стороны противника.

Это одна из особенностей современных боевых действий: артиллерии приходится встречать не только ответный огонь противника, но и налеты беспилотников, начиненных взрывчаткой. Поэтому залог безопасности расчета - максимально быстрое выполнение задачи.

«Мы максимально быстро пытаемся подавить противника для того, чтобы наши боевые товарищи не пострадали, все остались целы, живы, мы за это очень сильно переживаем, и от скорости наших действий работы зависит жизнь наших товарищей», - рассказал военнослужащий Матвей.

Подробнее о работе российской артиллерии смотрите в сюжете Алексея Огренича.

Ранее «Звезда» показала кадры работы российских САУ «Мста-С» в зоне спецоперации. Гаубицы ведут контрбатарейную борьбу с противником и уничтожают его замаскированные укрепленные позиции.

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