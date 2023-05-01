SpaceX запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с несколькими спутниками

Ракета должна вывести на орбиту телекоммуникационный и метеорологический спутники, а также космический аппарат для дистанционного зондирования Земли.

© Фото: SpaceX, Twitter

Тяжелая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту носителя телекоммуникационный спутник ViaSat-3 Americas, сообщила корпорация SpaceX в своем Twitter-аккаунте.

Ожидается, что после вывода на орбиту, спутник массой 6,7 тонн обеспечит высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку. Кроме этого, на борту ракеты-носителя находятся метеорологический спутник и космический аппарат для дистанционного зондирования Земли.

Ранее были опубликованы кадры неудачного запуска космического корабля Starship. Инцидент произошел на высоте 38 километров. Из-за технических проблем ракета перешла в неконтролируемое вращение, после чего ее дистанционно взорвали.