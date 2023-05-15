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Байден впервые прокомментировал выборы в Турции

Дмитрий Трунов
02:04 15.05.2023
Американский лидер отметил, что «в этой части мира достаточно проблем».
Байден впервые прокомментировал выборы в Турции
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США высказался о президентских выборах в Турции. Глава Белого дома сделал это впервые и заявил, что «победит тот, кто победит», сообщает РИА Новости.

Американский лидер отметил относительно ситуации в Турции, что «в этой части мира достаточно проблем».

«Надеюсь, кто бы ни победил, победит. В этой части мира достаточно проблем», - сказал президент Соединенных Штатов.

Президентские выборы в Турции состоялись 14 мая. По предварительным данным, никто из кандидатов не набрал достаточные для победы в первом туре 50% плюс один голос. Таким образом, после оглашения официальных данных Высшим избирательным советом Турции, с высокой вероятностью в стране состоится второй тур выборов. Они пройдут 24 мая.

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