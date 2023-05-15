Народные гуляния и митинги проходят в Турции после выборов

Силы правопорядка не вмешиваются в происходящее.

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Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались у офиса правящей партии в Стамбуле, сообщает РИА Новости. По данным корреспондента «Звезды» Натальи Жадько, в городе разъезжают автомобили с флагами, машины сигналят.

Участники акции в поддержку действующего лидера у штаб-квартиры перекрыли проезжую часть. Но обстановка в месте, где проходит стихийный митинг, мирная. Силы правопорядка не вмешиваются в происходящее.

Жители Стамбула скандируют, поют песни и размахивают флагами Турции. Народные гуляния проходят также в Анкаре.

По результатам подсчета голосов после того как были вскрыты уже 98,7% избирательных урн, Эрдоган набирает на президентских выборах 49,47% голосов, а его ближайший преследователь Кемаль Кылычдароглу - 44,82%. Если такой расклад сохранится, в стране пройдет второй тур.

Ранее Эрдоган призвал граждан не уходить с участков до оглашения официальных результатов выборов.