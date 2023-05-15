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Постпред КНР в Совбезе ООН Чжан Цзюнь призвал возобновить переговоры о мире на Украине

Ян Брацкий
22:55 15.05.2023
Представитель КНР в Совбезе ООН Чжан Цзюнь анонсировал поездку спецпредставителя Китая по Европе с целью выхода на политическое урегулирование кризиса.
Постпред КНР в Совбезе ООН Чжан Цзюнь призвал возобновить переговоры о мире на Украине
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Китай предложил создать условия для начала консультаций по урегулированию украинского кризиса. По мнению официального Пекина, возобновление переговоров не может затягиваться на много лет.

«Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновление диалога, переговоров можно ждать в течение многих-многих лет», - цитирует ТАСС заявление постпреда КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Представитель Китая в Совбезе ООН призвал «не подливать масла в огонь конфликта» для извлечения преимуществ рядом стран. По его словам, в скором времени ожидается европейское турне спецпредставителя КНР Ли Хуэйя с целью выхода на политическое урегулирование кризиса.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что однополярного мироустройства больше не будет. Дипломат вспомнил об антиконституционном перевороте на Украине в 2014 году и глубинном кризисе международных отношений, который спровоцировали последовательные действия США и их союзников на российских границах.

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