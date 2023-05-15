Снайпер с позывным «Старый» рассказал об охоте на националистов под Угледаром

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Снайперы-разведчики под прицелом украинских боевиков определяют местонахождение целей на новых позициях. Благодаря их работе пехота и артиллерия уверенно продвигаются вперед. Всего несколько километров до самой горячей точки этого направления - города Угледара. Под прицелом сразу несколько украинских боевиков, которые спешно двигаются вдоль леса.

Снайпер находится в нескольких километрах от противника и с такого расстояния неприятелю его засечь сложно, а если стрелок использует маскировку, то практически полностью сливается с окружающим фоном. Этот боец в подразделении почти с самого начала СВО. Поэтому и позывной у него - «Старый». Местность эту изучил, как свои пять пальцев, но без поддержки никогда не работает.

«Мы еще взаимодействуем с наблюдателем, который корректирует цели, выявляет их. Дальше я отрабатываю уже и меняю позицию», - рассказал снайпер.

Наблюдатели используют средства наружного наблюдения. В руках у бойца оптико-электронный комплекс «Ирония», который позволяет определять, как замаскированные, так и открытые цели в любое время суток.

Ранее бойцы подразделений специального назначения рассказали, как оттачивают навыки стрельбы и тактики ведения боя в тыловой зоне спецоперации. Под руководством инструкторов, военнослужащие проходят комплексную подготовку: навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа местности, наблюдения за противником, а также тренировки в точности стрельбы на большие дистанции.