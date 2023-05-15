Эксперт Орлова рассказала о «кочующем» клеще

Один из новых видов клещей способен покидать тело хозяина и нападать на другую жертву, таким образом перенося патогены.

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Три новых вида клещей, которым приписывают способность переносить чуму и другие смертельные инфекции, были найдены во время экспедиции в Восточную и Западную Сибирь, а также при исследовании летучих мышей. Об этом рассказала доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

Изучив справочные материалы, в том числе и иностранных коллег, тюменские специалисты пришли к выводу, что перед ними ранее не изученные и не описанные виды. В первую очередь ученые оценивают потенциальную опасность клещей.

«Это гамазовые клещи-паразиты. Они известны как переносчики большого количества опасных инфекций. Два из трех видов клещей постоянные, а один способен покидать своего хозяина, причем на длительное время, и оставаться в убежище. Это дает ему возможность нападать на других животных, что формирует коридор для трансмиссии инфекций другим группам позвоночных, в эту цепь постепенно встраивается и человек», - объяснила Мария Орлова.

Среди заболеваний, которыми клещи могут «одарить» своего хозяина, - баррели, бартонеллы, возбудители аноплазмы и анаплазмоза. Вот неполный список того, что переносят паразиты, уточнила Орлова.

Ранее бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ им. Сеченова Людмила Ганушкина заявила, что в России был обнаружен клещ - переносчик чумы, правда, пока в единственном экземпляре. С ее слов, беспокоиться стоит о менее опасных инфекциях. Обычно паукообразные переносят сразу по два-три патогена, уточнила она.