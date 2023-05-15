В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Орлова рассказала о «кочующем» клеще

Ян Брацкий
17:33 15.05.2023
Один из новых видов клещей способен покидать тело хозяина и нападать на другую жертву, таким образом перенося патогены.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Три новых вида клещей, которым приписывают способность переносить чуму и другие смертельные инфекции, были найдены во время экспедиции в Восточную и Западную Сибирь, а также при исследовании летучих мышей. Об этом рассказала доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

Изучив справочные материалы, в том числе и иностранных коллег, тюменские специалисты пришли к выводу, что перед ними ранее не изученные и не описанные виды. В первую очередь ученые оценивают потенциальную опасность клещей.

«Это гамазовые клещи-паразиты. Они известны как переносчики большого количества опасных инфекций. Два из трех видов клещей постоянные, а один способен покидать своего хозяина, причем на длительное время, и оставаться в убежище. Это дает ему возможность нападать на других животных, что формирует коридор для трансмиссии инфекций другим группам позвоночных, в эту цепь постепенно встраивается и человек», - объяснила Мария Орлова.

Среди заболеваний, которыми клещи могут «одарить» своего хозяина, - баррели, бартонеллы, возбудители аноплазмы и анаплазмоза. Вот неполный список того, что переносят паразиты, уточнила Орлова.

Ранее бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ им. Сеченова Людмила Ганушкина заявила, что в России был обнаружен клещ - переносчик чумы, правда, пока в единственном экземпляре. С ее слов, беспокоиться стоит о менее опасных инфекциях. Обычно паукообразные переносят сразу по два-три патогена, уточнила она.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:05 В стране и мире
Видео
Появились кадры последствий взрыва в центре Луганска
16:46 В стране и мире
Глава турецкого избиркома анонсировал второй тур президентских выборов
16:22 В стране и мире
«Троицу» Андрея Рублева вернули РПЦ
15:31 В стране и мире
Во время взрыва в центре Луганска ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет
12:31 В стране и мире
Видео
Тонны воды в борьбе с огнем: кадры тушения пожаров на Урале экипажами Ми-8 ЦВО
Популярное
Mash сообщил об аресте банковских счетов модного дома Валентина Юдашкина
112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.