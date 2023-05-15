Очевидица рассказала, как выносили пострадавших после взрыва в Луганске

Семь человек получили ранения в результате взрыва в центре города, в том числе врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Администратор одного из ресторанов Татьяна стала свидетелем взрыва в барбершопе в центре Луганска, когда находилась на смене. Подробности ЧП она рассказала «Звезде».

«Мы находились на улице, на летней площадке, прогремел очень громкий взрыв, задрожали окна, стол содрогался, мы думали, что это был какой-то "прилет", потом услышали мигалки», - сказала она.

Татьяна добавила, что после взрыва посетители стали спешно покидать заведение.

«Видели скорую помощь, пожарных, на носилках людей уносили. После этого мы зашли в заведение», - добавила она.

По словам женщины, скорая помощь подъехала оперативно. Люди, которые проходили мимо барбершопа в момент взрыва, выглядели очень испуганными.

Ранее «Звезда» показала кадры с последствиями взрыва в барбершопе The Brothers в центре Луганска, в результате которого пострадали семь человек, среди них - временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он получил ранение и был доставлен в реанимацию.