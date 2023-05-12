Путин поручил принять меры против оттока россиян за границу

В том числе, как отметил президент, важно создавать хорошие условия для жизни в РФ.

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Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы уменьшить отток российских граждан за границу. Для этого, как подчеркнул он, следует создавать привлекательные условия для жизни в России. Согласно указу президента, в Концепцию государственной миграционной политики страны будет внесен новый пункт.

Эти меры, говорится в документе, принимаются в связи с увеличением миграционного оттока населения из России в 2022 году из-за изменения социально-экономических условий.

«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», - подчеркивается в указе.

Также будут добавлены некоторые направления миграционной политики. Так, Путин поручил создавать условия для возвращения людей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, покинувших территорию проживания во время проведения СВО.

Ранее российский президент призвал перевести все миграционные процедуры в цифровой формат. Он объяснил это тем, что прозрачный и качественный миграционный контроль имеет принципиальное значение для нацбезопасности.