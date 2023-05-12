Путин поручил принять меры против оттока россиян за границу
Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы уменьшить отток российских граждан за границу. Для этого, как подчеркнул он, следует создавать привлекательные условия для жизни в России. Согласно указу президента, в Концепцию государственной миграционной политики страны будет внесен новый пункт.
Эти меры, говорится в документе, принимаются в связи с увеличением миграционного оттока населения из России в 2022 году из-за изменения социально-экономических условий.
«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», - подчеркивается в указе.
Также будут добавлены некоторые направления миграционной политики. Так, Путин поручил создавать условия для возвращения людей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, покинувших территорию проживания во время проведения СВО.
Ранее российский президент призвал перевести все миграционные процедуры в цифровой формат. Он объяснил это тем, что прозрачный и качественный миграционный контроль имеет принципиальное значение для нацбезопасности.