Обгоревшие газовые баллоны найдены на месте пожара в Южном Бутово

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Сотрудники оперативных служб изъяли с места пожара на юго-западе Москвы предметы, напоминающие газовые баллоны или емкости для хранения топлива. На опубликованных кадрах видно, как криминалисты грузят их в коробки и увозят с места ЧП.

Инцидент произошел ранее в Южном Бутово. Сообщалось о взрыве в супермаркете «Перекресток». Позже в МЧС РФ пояснили, что это был не взрыв, а пожар. Загорелся мусорный бак рядом со зданием. В настоящее время оперативники завершают работу на месте.

А накануне пожарные локализовали возгорание на площади 20 тысяч квадратных метров в Тольятти на территории одного из промышленных предприятий. Как выяснилось, огонь вспыхнул из-за нарушения технологического процесса. К тушению привлекались 314 человек личного состава и 69 единиц техники.