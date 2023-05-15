Взрыв прогремел в супермаркете на юго-западе Москвы
На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на юго-западе Москвы, передает Telegram-канал «112». Как сообщили в МЧС, на месте произошел пожар.
В настоящее время экстренные службы уже прибыли к месту происшествия на улице Адмирала Ушакова. Сейчас у здания сильное задымление.
В экстренных службах добавили, что людей из здания эвакуировали. На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.