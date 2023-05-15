Взрыв прогремел в супермаркете на юго-западе Москвы

На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.

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Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на юго-западе Москвы, передает Telegram-канал «112». Как сообщили в МЧС, на месте произошел пожар.

В настоящее время экстренные службы уже прибыли к месту происшествия на улице Адмирала Ушакова. Сейчас у здания сильное задымление.

В экстренных службах добавили, что людей из здания эвакуировали. На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.