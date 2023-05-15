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Взрыв прогремел в центре Луганска в час пик

Анна Назайкина
14:43 15.05.2023
По предварительным данным, это мог быть подрыв.
© Видео: luhansktoday, Telegram © Фото: donbassr, Telegram
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Взрыв произошел в центре Луганска в час пик, передает врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», - написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно, это мог быть подрыв. В настоящий момент медики, сотрудники МЧС и других ведомств уже находятся на месте произошедшего.

По последним данным экстренных служб, в результате ЧП ранения получили четыре человека. Кадры с места происшествия публикуют Telegram-каналы «Луганск сегодня» и «Донбасс решает».

Сегодня утром в Луганске прогремели два взрыва в районе автовокзала. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, украинские боевики ударили по городу двумя крылатыми ракетами Storm Shadow.

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