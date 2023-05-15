Взрыв прогремел в центре Луганска в час пик

По предварительным данным, это мог быть подрыв.

© Видео: luhansktoday, Telegram © Фото: donbassr, Telegram

Взрыв произошел в центре Луганска в час пик, передает врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», - написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно, это мог быть подрыв. В настоящий момент медики, сотрудники МЧС и других ведомств уже находятся на месте произошедшего.

По последним данным экстренных служб, в результате ЧП ранения получили четыре человека. Кадры с места происшествия публикуют Telegram-каналы «Луганск сегодня» и «Донбасс решает».

Сегодня утром в Луганске прогремели два взрыва в районе автовокзала. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, украинские боевики ударили по городу двумя крылатыми ракетами Storm Shadow.