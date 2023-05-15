Невозможное возможно: как российские инженеры возвели Крымский мост вопреки скептикам

За 27 месяцев российские инженеры и строители возвели мост, равного которому по протяженности нет ни в России, ни в Европе.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На горизонте в дымке виднеется таманский берег. До него от керченской набережной - около 20 километров. И идея соединить два берега мостом родилась еще более 100 лет назад. Тогда ее называли невозможной, фантастической и даже безумной. Но российские инженеры и строители доказали всему миру: невозможное возможно. В подтверждение этому уже пять лет над Керченским проливом гордо высятся белые арки Крымского моста.

Представить Крым без моста сегодня уже невозможно. Главное сооружение полуострова, его символ. За стройкой века следил весь мир, люди приезжали из разных уголков страны, чтобы видеть все своими глазами.

Керченский судоремонтный завод готовил детали, а строители днями и ночами вопреки погоде возводили опору за опорой. Надвижка, стыковка, укладка, асфальтирование - и так день за днем 20 тысяч специалистов воплощали в жизнь грандиозный проект.

«Все нагрузки учтены, ветровые нагрузки, сейсмические, проход льда - все опоры рассчитаны, поэтому мост будет служить. Гарантийный срок моста - это 100 лет, весь запас прочности здесь учтен, поэтому он будет служить долго и надежно», - отметил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Дмитрий Данько.

Впрочем, что бы ни говорили инженеры, некоторые зарубежные СМИ все равно выдавали свою никем не подтвержденную информацию. Сначала твердили, что никакого строительства в проливе не ведется - условия неподходящие, волны, ветер, дно слишком илистое.

«На Украине не верили, что это случится, но это случилось. Керчане очень рады, что этот мост построен», - сказал житель города Керчь Александр Абрамов.

Когда отрицать существование моста стало бесполезно, скептики начали писать, что «мост долго не простоит», он «шатается», да и вообще «ненадежный». Но спустя еще два года мост был открыт!

Пятнадцатого мая 2018 года вопреки всем критикам строительства, демонстрируя надежность созданной конструкции, президент Владимир Путин за рулем тяжелого многотонного КамАЗа первым проехал по Крымскому мосту. На следующий день по всем четырем полосам его автодорожной части двинулись машины. Через несколько месяцев пошли поезда. Крым получил прямую транспортную связь со всей Россией.

«Крым вместе с Россией, навсегда. Он соединен не только душевно, но еще и магистралью. Магистралью железнодорожной и автомобильной», - сказал турист Владимир Приземлин.

На полуостров хлынули туристы, люди хотели скорее посмотреть на созданное чудо, а заодно отдохнуть на солнечном берегу. Владимир Зазуля вспоминает, как с гордостью показывал мост европейскому гостю.

«Его уговаривали, что не может быть этого! А он сам приехал, два раза по мосту проехал. У него от увиденного дыхание перехватывало, что такой грандиозный мост!» - поделился житель Керчи Владимир Зазуля.

Грузы, доставки которых ждали месяцами, теперь доставляли за несколько дней.

«Было даже соревнование, кто первый по этому мосту проедет. Это ж тоже своего рода знаковая ситуация для всей Российской Федерации. Появился стабильный транспортный переход», - подчеркнул министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

По мосту оказалось дешевле, удобнее и быстрее. Новый путь позволил сэкономить на перевозках миллиарды рублей, открыл дорогу предпринимательству. С тех пор ежедневно здесь проезжали десятки тысяч автомобилей.

Крымский мост, как принято называть, главная транспортная артерия. За пять лет здесь проехали более 20 миллионов машин. Для сравнения, это треть от общего числа автомобилей, зарегистрированных в России. Проехать здесь может любой, поездка по мосту займет 15-20 минут. За 27 месяцев российские строители возвели мост, равного которому по протяженности нет ни в России, ни в Европе. Его длина - 19 километров.

Крымский мост виден с любого берега за много километров. Его можно рассматривать на снимках даже из космоса или сделать собственные из автомобиля или с моря, подойдя максимально близко.

Изображение Крымского моста встречается повсеместно - от небольших монет до многометровых граффити вдоль трассы «Таврида». Спустя годы две белые арки стали символом гордости не только для крымчан, но и для всей России.

Ранее помощник машиниста Виктор Прошин, спасший поезд после взрыва на Крымском мосту, рассказал, что не растерялся во время ЧП. По его словам, он действовал хладнокровно и по инструкции, чтобы сберечь как можно больше вагонов и само железнодорожное полотно моста.