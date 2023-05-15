Помощник машиниста рассказал, что ему помогло хладнокровие во время ЧП на Крымском мосту
Помощник машиниста, спасший поезд после взрыва на Крымском мосту, рассказал, что не растерялся во время ЧП. Виктор Прошин действовал быстро и по инструкции, чтобы сберечь как можно больше вагонов и само железнодорожное полотно моста.
«Был взрыв, поезд остановили экстренным торможением, оценили ситуацию - горят задние вагоны. Приняли решение закрепить горящие вагоны и отвезти другую часть поезда на станцию», - сказал он.
Сегодня ему и другим железнодорожникам и строителям, участвовавшим в восстановлении Крымского моста после взрыва, вручат государственные награды. Ранее указом президента России Владимира Путина Прошина наградили медалью «За отвагу».
Сам помощник машиниста считает, что ему помогло хладнокровие в экстренной ситуации и следование инструкциям.
Напомним, 15 мая в России отмечают 5-летнюю годовщину со дня открытия Крымского моста, который стал символом долгожданного воссоединения полуострова с Россией. Важнейшая транспортная артерия протяженностью в 19 километров помогла Крыму быстро встроиться в экономическую систему страны.