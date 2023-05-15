Помощник машиниста рассказал, что ему помогло хладнокровие во время ЧП на Крымском мосту

Сегодня госнаграды вручат железнодорожникам и строителям, которые принимали участие в восстановлении Крымского моста после взрыва в октябре прошлого года.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: vk.com, crimeabadnews, GlobalLookPress

Помощник машиниста, спасший поезд после взрыва на Крымском мосту, рассказал, что не растерялся во время ЧП. Виктор Прошин действовал быстро и по инструкции, чтобы сберечь как можно больше вагонов и само железнодорожное полотно моста.

«Был взрыв, поезд остановили экстренным торможением, оценили ситуацию - горят задние вагоны. Приняли решение закрепить горящие вагоны и отвезти другую часть поезда на станцию», - сказал он.

Сегодня ему и другим железнодорожникам и строителям, участвовавшим в восстановлении Крымского моста после взрыва, вручат государственные награды. Ранее указом президента России Владимира Путина Прошина наградили медалью «За отвагу».

Сам помощник машиниста считает, что ему помогло хладнокровие в экстренной ситуации и следование инструкциям.

Напомним, 15 мая в России отмечают 5-летнюю годовщину со дня открытия Крымского моста, который стал символом долгожданного воссоединения полуострова с Россией. Важнейшая транспортная артерия протяженностью в 19 километров помогла Крыму быстро встроиться в экономическую систему страны.