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Помощник машиниста рассказал, что ему помогло хладнокровие во время ЧП на Крымском мосту

Максим Крюков
12:37 15.05.2023
Сегодня госнаграды вручат железнодорожникам и строителям, которые принимали участие в восстановлении Крымского моста после взрыва в октябре прошлого года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: vk.com, crimeabadnews, GlobalLookPress
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Помощник машиниста, спасший поезд после взрыва на Крымском мосту, рассказал, что не растерялся во время ЧП. Виктор Прошин действовал быстро и по инструкции, чтобы сберечь как можно больше вагонов и само железнодорожное полотно моста.

«Был взрыв, поезд остановили экстренным торможением, оценили ситуацию - горят задние вагоны. Приняли решение закрепить горящие вагоны и отвезти другую часть поезда на станцию», - сказал он.

Сегодня ему и другим железнодорожникам и строителям, участвовавшим в восстановлении Крымского моста после взрыва, вручат государственные награды. Ранее указом президента России Владимира Путина Прошина наградили медалью «За отвагу».

Сам помощник машиниста считает, что ему помогло хладнокровие в экстренной ситуации и следование инструкциям.

Напомним, 15 мая в России отмечают 5-летнюю годовщину со дня открытия Крымского моста, который стал символом долгожданного воссоединения полуострова с Россией. Важнейшая транспортная артерия протяженностью в 19 километров помогла Крыму быстро встроиться в экономическую систему страны.

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