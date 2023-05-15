Сунак встретил Зеленского в Британии крепкими объятиями

Оба политика прилетели в поместье, где проходила встреча, на вертолетах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: RishiSunak, Twitter

Британский премьер Риши Сунак встретил украинского президента Владимира Зеленского в загородной резиденции Чивнинг-хаус, которая находится в графстве Кент на юго-западе Англии.

Оба политика опубликовали фото со встречи после прибытия на вертолетах в своих соцсетях. У Сунака на странице в Twitter размещен кадр крепких объятий с украинским лидером, у Зеленского - момент, где они направляются в сторону дома.

У входа в дом премьер Британии и президент Украины повернулись к прессе и сделали совместное фото, вновь пожав друг другу руки и слегка обнявшись. Затем Сунак пригласил Зеленского пройти в дом.

Сегодня стало известно, что Лондон собирается передать киевскому режиму сотни зенитно-ракетных комплексов, а также ударные беспилотники большой дальности.