В стране и мире В Кремле заявили, что новые поставки британских вооружений Киеву не окажут принципиального воздействия на ход СВО Максим Крюков По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Лондон претендует на передовые позиции среди тех, кто накачивает Киев оружием. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму от Великобритании не окажут принципиального воздействия на ход специальной военной операции, однако создадут дополнительные сложности Украине. «Безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, это ведет к дальнейшим действиям», - сказал он. Представитель Кремля также отметил, что официальный Лондон претендует на передовые позиции среди тех, кто накачивает Украину оружием. Ранее стало известно, что Великобритания передаст Киеву сотни зенитно-ракетных комплексов (ЗРЕ) и ударных БПЛА большой дальности действия с радиусом более 200 километров. По данным телеканала Sky News, британский премьер Риши Сунак может объявить о поставках вооружений уже сегодня в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон. Экспертное мнение и аналитика