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Шойгу поздравил участников VIII международного фестиваля «Старт в науку»

12:13 15.05.2023
Церемония открытия VIII Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» среди воспитанников довузовских образовательных учреждений состоялась в Тверском суворовском военном училище.
© Видео: Минобороны России © Фото: Russia, GlobalLookPress
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу  поздравил участников VIII международного фестиваля «Старт в науку», сообщает Минобороны России.

Фестиваль инновационных научных идей проводится в Тверском суворовском военном училище. На нем кадеты со всей страны и ближнего зарубежья представят свои научные разработки.

На торжественной церемонии присутствовал начальник Управления военного образования - замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников. В ходе своего выступления он передал приветствие участникам фестиваля от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Поиск и поддержка молодых талантов – важный аспект предпрофессиональной подготовки воспитанников довузовских образовательных учреждений в странах Содружества Независимых Государств. Обладая необходимой творческой энергией и смелой инициативой, вы продемонстрировали незаурядные способности в сфере прикладных исследований, создании перспективных образцов техники», - говорится в приветствии.

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