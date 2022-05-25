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Начальник Главного управления кадров МО РФ Горемыкин завершил фестиваль «Старт в науку»

18:13 25.05.2022
Всего было заявлено 60 дисциплин - от прикладной математики до истории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Разработки для армии, созданные кадетами со всей страны и ближнего зарубежья, отметили сегодня в Пансионе воспитанниц Минобороны в Москве. Там состоялось награждение авторов лучших работ VII фестиваля «Старт в науку».

На протяжении нескольких дней участники представляли свои проекты - модели военной техники с новыми, зачастую неожиданными доработками. Так, жюри оценивало арктические машины со встроенным инженерным оборудованием или модели Кремля. Всего было заявлено 60 дисциплин - от прикладной математики до истории.

«Вы успешно осваиваете перспективные области знаний, совершенствуете технические системы, проектируете их новые образцы», - сказал начальник Главного управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин.

Он отметил, что каждого участника фестиваля «Старт в науку» можно назвать самым амбициозным интеллектуальным лидером.

«Вы - действительно талантливая, нестандартно мыслящая молодежь, способная инициировать самые смелые идеи и реализовать их в оригинальные проекты, а это, наверное, залог технологического роста и укрепления обороноспособности любого государства», - добавил Горемыкин.

Первое место у воспитанниц Пансиона Минобороны. Авторы лучших работ и призеры фестиваля станут участниками Международного военно-технического форума «Армия-2022». Их идеи рассмотрят военные эксперты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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