112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
Сейчас рядом с ним находится его сын, заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
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Режиссера и сценариста Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ, передает Telegram-канал «112».
Как утверждается, народный артист РСФСР в настоящий момент находится в стабильно тяжелом состоянии.
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе со «Звездой» эти сообщения не подтвердил.
«Я знаю только одно - рядом с ним находится сын. Ему от этого легче. Врачи очень надеются на положительную динамику, которая все-таки есть немножко», - сказал он.
На прошлой неделе стало известно, что известный режиссер попал в больницу. Сообщалось, что у него геморрагический инсульт.