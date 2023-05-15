В стране и мире 112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ Анна Назайкина Сейчас рядом с ним находится его сын, заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости Читайте нас на: Режиссера и сценариста Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ, передает Telegram-канал «112». Как утверждается, народный артист РСФСР в настоящий момент находится в стабильно тяжелом состоянии. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе со «Звездой» эти сообщения не подтвердил. «Я знаю только одно - рядом с ним находится сын. Ему от этого легче. Врачи очень надеются на положительную динамику, которая все-таки есть немножко», - сказал он. На прошлой неделе стало известно, что известный режиссер попал в больницу. Сообщалось, что у него геморрагический инсульт. Экспертное мнение и аналитика