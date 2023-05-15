«Стекла задребезжали»: пенсионерка описала момент удара боевиков по Луганску

После произошедшего общие коридоры в доме пожилой жительницы города были усыпаны осколками.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жительница Луганска рассказала корреспонденту «Звезды» о моменте после удара украинских боевиков по городу.

Пенсионерка живет рядом с местом ЧП. По ее словам, когда прогремел взрыв, в доме задрожали окна.

«Стекла задребезжали сильно-сильно. Я смотрю, мои стекла не посыпались», - сказала она.

Она отметила, что в подъезде все стекла вылетели. После произошедшего общие коридоры в доме были усыпаны осколками. Жителям дома впоследствии пришлось выносить пакетами разбитые стекла.

Ранее военкор «Звезды» показал фрагмент ракеты, который после удара по столице ЛНР приземлился во дворе жилого дома. По информации региональных властей, в результате действий украинских боевиков в Луганске никто не пострадал.