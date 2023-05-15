Корреспондент «Звезды» показал осколок ракеты, ударившей утром по Луганску

Взрыв был такой силы, что во всех домах поблизости выбило стекла.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал осколок ракеты, которая ударила утром по Луганску.

По его словам, взрыв был такой силы, что во всех домах рядом с местом ЧП вылетели стекла, фрагменты ракеты разлетелись приблизительно на сотни метров. Один из них прошел сквозь толщу деревьев и приземлился во дворе.

Специалисты предполагают, что это может быть осколок англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что рядом с автовокзалом в Луганске прогремели два взрыва. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным регионального Минздрава, в результате обстрела украинских боевиков никто не пострадал.