Корреспондент «Звезды» показал осколок ракеты, ударившей утром по Луганску
Взрыв был такой силы, что во всех домах поблизости выбило стекла.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик показал осколок ракеты, которая ударила утром по Луганску.
По его словам, взрыв был такой силы, что во всех домах рядом с местом ЧП вылетели стекла, фрагменты ракеты разлетелись приблизительно на сотни метров. Один из них прошел сквозь толщу деревьев и приземлился во дворе.
Специалисты предполагают, что это может быть осколок англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что рядом с автовокзалом в Луганске прогремели два взрыва. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предварительным данным регионального Минздрава, в результате обстрела украинских боевиков никто не пострадал.