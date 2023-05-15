В пресс-центре группировки «Центр» сообщили, что бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по четырем опорным пунктам и складу с украинскими боеприпасами.

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Российская авиация ударила по четырем опорным пунктам и складу боеприпасов неприятеля на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по четырем опорным пунктам и складу боеприпасов противника», - сказал Савчук.

Начальник пресс-центра сообщил о подавлении нашими военными позиций ствольной артиллерии и расчетов минометов неприятеля. Кроме того, удалось вскрыть перемещение техники трех украинских бригад на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. Как утверждает Савчук, российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям противника - украинская сторона понесла потери как в живой силе, так и в военной технике.

Между тем в пресс-центре группировки войск «Восток» отчитались об уничтожении мобильной группы противника на Южно-Донецком направлении. Также в пресс-центре сообщили об успешном поражении целей корректируемыми снарядами «Краснополь». В результате их применения украинская стороны потеряла несколько буксируемых гаубиц.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.