Помимо этого, высокоточными боеприпасами «Краснополь» ликвидированы несколько гаубиц противника.

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Российские военные уничтожили мобильную группу вооруженных формирований Украины на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыта и уничтожена мобильная группа ВСУ на пикапе южнее Водяного», - сказал он.

Также наши артиллеристы уничтожили украинскую систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Буковель» и 122-мм САУ «Гвоздика». Расчет ЗРК «Оса» сбил украинский беспилотник «Фурия».

Начальник пресс-центра рассказал и о ситуации на Запорожском направлении. Под Новоданиловкой уничтожены опорные наблюдательные пункты и пункт временной дислокации украинских боевиков. Кроме того, Гордеев отчитался об успешном поражении целей корректируемыми снарядами «Краснополь» - уничтожена американская 155-мм буксируемая гаубица M777, две 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика».

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили об уничтожении украинского Ми-8 в районе Купянска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.