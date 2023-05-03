Северный флот обнаружил в Баренцевом море останки легендарного советского судна «Персей»

Оно было потоплено германской авиацией после доставки военных грузов на полуостров Рыбачий в самом начале Великой Отечественной войны.

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Недалеко от южного побережья полуострова Рыбачий в Баренцевом море найдены останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей». Его обнаружили в ходе экспедиции «Помни войну» Северного флота и Русского географического общества (РГО), уточняет пресс-служба флота.

Судно потопили немецко-фашистские захватчики в начале Великой Отечественной войны - вражеская авиация нанесла по нему удар после доставки военных грузов на полуостров. Уточняется, что три четверти корпуса лежит на дне. Часть оставшегося после потопления судна использовали как стационарный причал для снабжения оборонявших полуостров защитников Заполярья. Запланировано более детальное обследование находки.

Между тем, в Ленинградской области открыт поисковый сезон «Вахты памяти». В экспедицию в Ленобласть отправились вологодские специалисты. Энтузиасты находят останки погибших в годы Великой Отечественной бойцов и дарят надежду тем, кто спустя десятилетия еще не похоронил своих близких.