На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Это произошло второй раз за ночь с субботы на воскресенье.

Все регионы на онлайн-карте воздушных тревог окрашены красным. По данным мониторинговых сервисов, в Херсоне прозвучали взрывы.

Вечером в субботу воздушная тревога звучала в центральной и западной Украине, позже она охватила практически все регионы. Сообщалось о взрывах в Тернопольской, Киевской и Харьковской областях.