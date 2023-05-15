Российские десантники сорвали контратаку противника на занятые опорные пункты

Бойцы ВДВ вовремя заметили подготовку украинских боевиков к активным действиям и нанесли удар раньше.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показало видео с позиций в зоне спецоперации, где российские десантники организовали активную оборону. Бойцы ВДВ вовремя заметили подготовку украинских боевиков к контратаке и нанесли опережающий удар.

Десантники заняли позиции, которые взяли штурмовые отряды ВДВ, оборудовали там опорные пункты. Там временем противник готовился отбить эту территорию.

Подготовку украинских боевиков к атаке заметил наблюдатель. Он сообщил о перемещениях и движении в их окопах. Было принято решение ликвидировать противника.

Десантники выдвинулись навстречу готовящимся к атаке украинским боевикам и нанесли по ним удар из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д, а также ПТРК «Фагот».

«Работаем на дальние расстояния - от тысячи метров до двух с половиной. Отработали - наблюдающий доложил, что попали в окопы, противник начал уже [бить] в ответку. Мы отошли на безопасное расстояние. Отрабатываем две-три «улитки» по 30 снарядов и уходим. Переждем - и возвращаемся обратно», - рассказал номер расчета АГС-17 с позывным «Бинт».

Гвардейцы завершили уничтожение противника огнем бронегруппы на БМД-2, из стрелкового оружия и гранатометов.

«С помощью дронов проводим разведку, корректируем артиллерию, периодически скидываем на противника «подарки», будь то ВОГи или гранаты. Противник начал вилять после минометного обстрела и бросили своего товарища», - рассказал о своей работе оператор БПЛА разведывательной роты с позывным «Нева».

Оператор рассказал, что использует для разведки гражданские устройства. Их можно может поднять метров на 300 и посмотреть, что происходит непосредственно поблизости. С помощью таких «птичек» проводят группы, которые идут на разведку, прикрывая их с воздуха. А еще корректируют танки, смотрят, что делает противник непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР.