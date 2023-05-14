Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР
ВС РФ ликвидировали разведгруппу украинских боевиков под Марьинкой в ДНР. В уничтожении разведгруппы противника участвовали передовые подразделения и артиллерия группировки войск «Восток». Подробности успешной операции сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыта и при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника южнее Пречистовки», - отметил Гордеев.
Среди успехов подразделений группировки войск «Восток» также уничтожение гаубицы M777 американского производства в районе Шахтерского. Орудие противника точным ударом поразил российский дрон-камикадзе «Ланцет».
Ранее сообщалось, как с помощью дронов военные связисты обеспечивают надежную связь в зоне СВО.