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FT: страны G7 и ЕС намерены полностью заблокировать импорт российского трубопроводного газа

Ирина Елагина
09:26 14.05.2023
Вопрос о блокировке экспорта российского трубопроводного газа включили в повестку саммита «большой семерки» в Хиросиме.
FT: страны G7 и ЕС намерены полностью заблокировать импорт российского трубопроводного газа
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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По данным Financial Times, представители стран «большой семерки» рассмотрят вопрос о полной блокировке импорта российского трубопроводного газа на саммите в Хиросиме 19-21 мая.

Источник издания в кругах, близких к подготовке встречи G7, сообщил о подготовке документа, полностью запрещающего поставки российского газа по трубопроводам.

Собеседник издания отметил, что решение группы семи «предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа в Польшу и Германию, куда Москва прекратила поставки в прошлом году».

В публикации уточняется, что решение может коснуться северной ветки трубопровода «Дружба», сообщает RT.

Ранее сообщалось , что в ЕС предложили прекратить поставки нефти из РФ в Германию и Польшу с сохранением поставок в Чехию, Словакию и Венгрию.

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