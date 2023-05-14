Армия МО РФ: артиллерия и мотострелки пресекли попытку противника провести разведку боем на «Южном» направлении В районе Краматорска ракетные подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации бригады украинских националистов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Артиллерия и мотострелковые подразделения «Южной» группировки войск пресекла попытку противника провести разведку боем. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. В районе Краматорска ракетные подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады украинских националистов. Также были поражены огневые позиции крупнокалиберной артиллерии врага в районе села Мемрик. Авиация «Южной» группировки поразила живую силу противника в районе Григоровки и Авдеевки. Артиллерия нанесла удары по скоплению автомобильной техники в районах Григоровки и Белогоровки. Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские артиллеристы точным ударом поразили два пункта временной дислокации украинских боевиков на запорожском направлении. Определить место удара помогла воздушная разведка. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика