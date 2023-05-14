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ВС РФ уничтожили два пункта дислокации украинских боевиков в Запорожье

Ирина Елагина
07:40 14.05.2023
Локализовать место удара помогла воздушная разведка.
ВС РФ уничтожили два пункта дислокации украинских боевиков в Запорожье
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российские артиллеристы точным ударом поразили два пункта временной дислокации украинских боевиков на запорожском направлении. Определить место удара помогла воздушная разведка. Об успешной атаке сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка», - рассказал Гордеев.

Среди других успехов артиллерии группировки войск «Восток» - уничтожение гаубицы «Мста-Б» в районе Темировки, а также подбитые пикапы с украинскими националистами около Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль у Чаривного. На запорожском направлении ЗРК «Бук» сбили три ракеты, выпущенные украинскими боевиками из РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось об уничтожении минометного расчета украинских националистов точным ударом САУ «Акация».

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