Армия ВС РФ уничтожили два пункта дислокации украинских боевиков в Запорожье Ирина Елагина Локализовать место удара помогла воздушная разведка. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Российские артиллеристы точным ударом поразили два пункта временной дислокации украинских боевиков на запорожском направлении. Определить место удара помогла воздушная разведка. Об успешной атаке сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. «Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка», - рассказал Гордеев. Среди других успехов артиллерии группировки войск «Восток» - уничтожение гаубицы «Мста-Б» в районе Темировки, а также подбитые пикапы с украинскими националистами около Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль у Чаривного. На запорожском направлении ЗРК «Бук» сбили три ракеты, выпущенные украинскими боевиками из РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось об уничтожении минометного расчета украинских националистов точным ударом САУ «Акация». Экспертное мнение и аналитика