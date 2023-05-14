МИД сообщил, что Россия готова привлечь страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике

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Россия наращивает сотрудничество с государствами БРИКС и ШОС и прорабатывает детали проектов двусторонних отношений в арктической сфере. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов рассказал ТАСС.

«Контакты со странами БРИКС и ШОС в настоящее время активно развиваются», - сказал он.

Среди отраслей, в которых планируется совместная работа России и стран БРИКС и ШОС, дипломат назвал энергетику, логистику, охрану окружающей среды и взаимодействие в морской сфере. Посол отметил, что полную информацию о сотрудничестве в Арктике он предоставить не может из-за «продолжающееся санкционного давления на Россию».

Ранее сообщалось о полете стратегических ракетоносцев Ту-95 над нейтральными водами Чукотского моря, они сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.