Армия Стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря Ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщает МО РФ. Продолжительность полета российских ракетоносцев превысила 13 часов. Экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку в воздухе. Ракетоносцы были сопровождены истребителями МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа. В российском оборонном ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. При этом в Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика