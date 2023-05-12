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Стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря

15:18 12.05.2023
Ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщает МО РФ. 

Продолжительность полета российских ракетоносцев превысила 13 часов. Экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку в воздухе. 

Ракетоносцы были сопровождены истребителями МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. 

При этом в Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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