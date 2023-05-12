Стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщает МО РФ.
Продолжительность полета российских ракетоносцев превысила 13 часов. Экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку в воздухе.
Ракетоносцы были сопровождены истребителями МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа.
В российском оборонном ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.
При этом в Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.