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САУ «Акация» уничтожила минометный расчет украинских боевиков в зоне спецоперации

05:40 14.05.2023
Артиллеристы на передовой наносят удары по противнику, несмотря на летящие над головой снаряды.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На одном из направлений в зоне СВО батареи самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М «Акация» нанесли удар из укрытий по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника. Минобороны публикует кадры боевой работы подразделений Западного военного округа.

В задачи артиллерийских подразделений ЗВО входят поражение артиллерийских батарей националистов, разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника.

В зоне спецоперации САУ «Акация» ударила по минометному расчету украинских боевиков. Артиллеристы получили координаты о местоположении противника, зарядились и выполнили боевую задачу.

© Минобороны России

Координаты передвижения живой силы врага артиллеристы получили от беспилотных летательных аппаратов. После по переданным координатам был нанесен удар.

© Минобороны России

После поражения цели расчеты САУ поменяли огневую позицию и открыли огонь из укрытия по выявленным огневым точкам укрепрайона ВСУ.

Работать артиллеристам приходится в сложных условиях. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские дроны или идет минометный обстрел.
Несмотря на это, артиллеристы слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

Ранее «Звезда» показала, как российские «Грады» и «Акации» обрушили удар на огневую точку националистов.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

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