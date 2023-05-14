САУ «Акация» уничтожила минометный расчет украинских боевиков в зоне спецоперации

Артиллеристы на передовой наносят удары по противнику, несмотря на летящие над головой снаряды.

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На одном из направлений в зоне СВО батареи самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М «Акация» нанесли удар из укрытий по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника. Минобороны публикует кадры боевой работы подразделений Западного военного округа.

В задачи артиллерийских подразделений ЗВО входят поражение артиллерийских батарей националистов, разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника.

В зоне спецоперации САУ «Акация» ударила по минометному расчету украинских боевиков. Артиллеристы получили координаты о местоположении противника, зарядились и выполнили боевую задачу.