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СБУ объявила набор в колл-центры для вымогательства денег у россиян

Ирина Елагина
06:51 14.05.2023
Вакансии открыли в колл-центрах телефонного мошенничества в Днепропетровске и Запорожье.
СБУ объявила набор в колл-центры для вымогательства денег у россиян
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress
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Украинские спецслужбы объявили об открытии вакансий в колл-центрах, сотрудники которых занимаются телефонным мошенничеством и вымогают деньги у граждан России и стран СНГ. О расширении сети мошеннических колл-центров сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в СБУ.

«В городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые "колл-центры", основная задача которых - вымогательство денежных средств граждан России и СНГ», - рассказал эксперт.

По информации собеседника агентства, попасть на работу в мошеннические колл-центры можно только по рекомендации и через знакомых, а при увольнении в базе данных МВД Украины сохраняется досье работника.

«При желании уволиться необходимо "отработать штраф", который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, "сим-карт", тарифов связи. Кроме того, сведения об уволившемся сотруднике передаются в МВД Украины», - добавил эксперт.

Он подчеркнул также, что СБУ не скупится на оплату услуг сотрудников мошеннических колл-центров. Ежемесячная зарплата достигает 65 000 гривен (около 1750 долларов). При этом на работу берут даже студентов и предоставляют жилье.

Ранее сообщалось, что мошенники из украинских колл-центров стали в пять раз реже звонить в Россию после начала СВО. К августу 2022 года колл-центры телефонных мошенников удалось найти и ликвидировать в Бердянске и Мелитополе, Мариуполе и в ряде населенных пунктах Харьковской области. Тогда же стало известно о стремлении спецслужб и преступных сообществ Украины перенести колл-центры мошеннических офисов в центральные и западные части Украины.

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