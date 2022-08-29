Мошенники из украинских колл-центров стали в пять раз реже звонить в Россию после начала СВО

На Украине пресечена деятельность криминальных колл-центров, с помощью которых орудовали телефонные мошенники.

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В ходе специальной военной операции пресечена деятельность украинских колл-центров, с помощью которых орудовали телефонные мошенники. Как результат, количество мошеннических звонков из криминальных колл-центров с территории Украины в Россию уменьшилось в пять раз. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Сергей Гребенкин в интервью «Российской газете».

«В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы», - отметил Гребенкин.

По данным Совбеза, кол-центры телефонных мошенников удалось найти и закрыть в нескольких регионах Украины, в частности в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой Народной Республики и нескольких населенных пунктов Харьковской области.

В ходе СВО объединенные силы России, ДНР и ЛНР нанесли мощный удар по преступному сообществу Украины и вынудили местный криминалитет свернуть преступную деятельность.

«Преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины. Сейчас количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз», - подчеркнул Гребенкин.

Напомним, что жертвами телефонных мошенников стали тысячи россиян, особенно уязвимы люди преклонного возраста: они по доверчивости переводят на счета аферистов свои накопления.