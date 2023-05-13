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МО РФ показало запуск дронов с радиостанцией для лучшей связи в зоне СВО

15:10 13.05.2023
Связисты ЗВО показали, как наладить бесперебойную связь в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы связистов ЗВО, обеспечивающие надежную связь между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями в зоне СВО.

Специалисты войск связи отвечают за бесперебойность защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязи, что гарантирует непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне. Выполнять поставленные задачи приходится в экстремальных условиях, под огнем артиллерии и минометов противника, проявляя мужество, самоотверженность и профессионализм.

На кадрах видно, что расчеты станций занимают районы, которые заранее были проверены подразделениями разведки и инженерных войск. Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления различных каналов связи.

Одними из основных средств связи являются спутниковые носимые ранцевые станции. Их отличает компактность, небольшой вес, простота в эксплуатации, легкость в настройке.

«В ходе проведения СВО выполняем задачи по организации и обеспечению связи командиру и штабу дивизии, а также подчиненным подразделениям. Основные средства – это средства спутниковой связи. Носимая ранцевая станция. Удобная, практичная в эксплуатации. Легкая в настройке. Личный состав легко усваивает и учится применять на практике эту станцию. Предназначена для тактического звена. Зарекомендовала себя с положительной стороны. Связь устойчивая, разборчивая …» - рассказал начальник штаба батальона связи с позывным Волгоград.

Для обеспечения устойчивой и бесперебойной связи используются и беспилотники.

«Тем самым, увеличивается дальность связи. Это новая разработка», - пояснил командир взвода связи с позывным Алмаз.

На кадрах видно, как оператор проверяет техническую готовность к полету. Убедившись что все системы в норме, на квадракоптер устанавливают штатную радиостанцию. Она станет ретранслятором, через который будут связываться боевые подразделения.

Специалисты пояснили, что «Азарт» - не только переговорная радиостанция. Это военный аналог современных бытовых смартфонов. Кроме того, с помощью «Азарта» можно пересылать точные координаты целей по шифрованным и при этом скоростным каналам. Ретранслятор в небе увеличивает дальность работы радиостанций на земле. Параллельно с помощью видеокамеры квадрадроптер также может проводить разведку.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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