В МИД РФ допустили эскалацию конфликта в Арктике из-за экспансии НАТО

Россия не видит каких-либо улучшений в области военной безопасности в Арктике, отметил посол по особым поручениям Николай Корчунов.

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Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что НАТО стремится усилить свое присутствие в Арктике. Альянс хочет продвинуть собственные интересы за счет увеличения масштаба проводимых там военных учений. В этих учениях также активно участвуют неарктические страны-члены.

«Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены», - сообщил Корчунов в интервью ТАСС.

Посол добавил, что в некоторых стратегических документах стран Арктики Россия выступает в роли агрессора. В этом регионе возможна эскалация конфликта.

В прошлом году в Санкт-Петербурге прошел Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Участники мероприятия обсудили развитие региона в новых геополитических условиях.