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Global Times: начало российской спецоперации исправило аномалию однополярного мира

Елизавета Егорова
04:16 14.05.2023
Решение России о спецоперации вновь разделило мир на два лагеря.
Global Times: начало российской спецоперации исправило аномалию однополярного мира
© Фото: Алексей Иванов «ТРК Звезда»
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Политолог Эндрю Корыбко заявил, что начало спецоперации на Украине исправило историческую аномалию однополярного мира. Об этом он написал в статье Global Times.

Мир был однополярным с 1991 года, когда распался Советский Союз. Корыбко считает это случайностью, а не превосходством Америки.

«В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое "возвращение в нормальное русло истории" благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», - заявил обозреватель.

Политолог уверен, что влияние США в мире не такое обширное: к поддержке Украины в этом конфликте присоединились не более трех десятков стран.
Корбыко добавил, что объединение БРИКС послужит становлению справедливого распределения сил в мире. Члены БРИКС поняли, что однополярный мир не является нормой, так как удовлетворяет интересы только одного вождя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял на Глобальной конференции многополярности, что примерами многополярной дипломатии на сегодняшний день служат ШОС и БРИКС.

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