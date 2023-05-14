Решение России о спецоперации вновь разделило мир на два лагеря.

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Политолог Эндрю Корыбко заявил, что начало спецоперации на Украине исправило историческую аномалию однополярного мира. Об этом он написал в статье Global Times.

Мир был однополярным с 1991 года, когда распался Советский Союз. Корыбко считает это случайностью, а не превосходством Америки.

«В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое "возвращение в нормальное русло истории" благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», - заявил обозреватель.

Политолог уверен, что влияние США в мире не такое обширное: к поддержке Украины в этом конфликте присоединились не более трех десятков стран.

Корбыко добавил, что объединение БРИКС послужит становлению справедливого распределения сил в мире. Члены БРИКС поняли, что однополярный мир не является нормой, так как удовлетворяет интересы только одного вождя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял на Глобальной конференции многополярности, что примерами многополярной дипломатии на сегодняшний день служат ШОС и БРИКС.