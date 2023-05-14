На следующей неделе Москву ждут похолодание и повышенное давление

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после очень теплой субботы Москву ждет холодный фронт. Всю первую половину следующей недели ожидается понижение температуры. Синоптик добавил, что в этом нет ничего аномального.

«Завтра ожидается +17...+19 °С. В понедельник +18...+20 °С, а во вторник +20...+22 °С. Все эти температуры приближены к норме. То есть завтрашнее "понижение" температуры на самом деле ничего не означает, потому что сегодня температура на два-три градуса выше нормы. Связано это с тем, что именно в воскресенье через Москву проходит холодный фронт», - рассказал Вильфанд RT.

Синоптик добавил, что со второй половины недели температура будет увеличиваться и достигнет отметки в 25 °С. Что касается атмосферного давления, то до среды оно будет повышенным, а до конца недели нормальным или чуть выше нормы.



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