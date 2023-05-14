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На следующей неделе Москву ждут похолодание и повышенное давление

Елизавета Егорова
03:13 14.05.2023
В это воскресенье через Москву пройдет холодный фронт.
На следующей неделе Москву ждут похолодание и повышенное давление
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после очень теплой субботы Москву ждет холодный фронт. Всю первую половину следующей недели ожидается понижение температуры. Синоптик добавил, что в этом нет ничего аномального.

«Завтра ожидается +17...+19 °С. В понедельник +18...+20 °С, а во вторник +20...+22 °С. Все эти температуры приближены к норме. То есть завтрашнее "понижение" температуры на самом деле ничего не означает, потому что сегодня температура на два-три градуса выше нормы. Связано это с тем, что именно в воскресенье через Москву проходит холодный фронт», - рассказал Вильфанд RT.

Синоптик добавил, что со второй половины недели температура будет увеличиваться и достигнет отметки в 25 °С. Что касается атмосферного давления, то до среды оно будет повышенным, а до конца недели нормальным или чуть выше нормы.

Ранее метеоролог Тишковец специально для нашего телеканала рассказал, какая на самом деле погода ждет россиян летом. Он опроверг информацию о том, что это будет самое жаркое лето за последние 150 лет.

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