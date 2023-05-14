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Пожар в Тольятти локализовали на площади 20 тысяч «квадратов»

Дарина Криц
03:36 14.05.2023
Отмечено, что пожар мог возникнуть из-за нарушений технологического процесса.
Пожар в Тольятти локализовали на площади 20 тысяч «квадратов»
© Фото: mchs_samara Telegram
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Пожарные смогли локализовать огонь на площади 20 000 квадратных метров, начавшийся вечером 13 мая в Тольятти на территории одного из предприятий - «Феррони-Тольятти». Напомним, компания занималась производством металлических дверей и окон

Сообщается, что возгорание могло начаться из-за нарушения технологии процесса в покрасочном цехе. Об этом проинформировал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. 

«Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса», - приводит его слова РИА Новости.

К тушению были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, на место происшествия прибыли два пожарных поезда со станций из Самары и Сызрани. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Бойко заявил, что на месте были развернуты 14 стволов «Курс-Б» и работало 14 звеньев газодымозащитной службы, организован подвоз воды. Также он отметил, что на месте происшествия месте находится руководство Тольятти.

Также утверждается, что погибших и пострадавших нет. Около часа ночи по московскому времени стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 20 000 квадратных метров, а площадь обрушения - до 5 000.

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