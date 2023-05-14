Площадь возгорания цеха в Тольятти выросла до 20 000 «квадратов», его тушат более 300 человек

Пожар в покрасочном цехе в Тольятти разрастается.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Пожар на заводе «Феррони-Тольятти» в Самарской области тушат уже 314 человек и 69 единиц техники. Площадь возгорания увеличилась до 20 000 квадратных метров, а площадь обрушения - до 5 000. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области.

Несколько компаний откликнулись на бедствие. Их средства усилят группировку МЧС.

Ранее стало известно, что к пожару привлекли специальные пожарные поезда со станций «Самара» и «Сызрань».