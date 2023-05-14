В Генконсульстве РФ объяснили, почему в Анталье задержали самолеты до Москвы

Как пояснили в Генконсульстве, рейсы в аэропорту Антальи могли задержать в связи с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе.

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Российские дипломаты опровергли информацию о прекращении авиасоообщения между Москвой и Антальей. Они объяснили задержки рейсов ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в турецком аэропорту.

«Эта информация не соответствует действительности. Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи», - приводит ТАСС сообщение Генконсульства.

Дипломаты уточнили, что в субботу ведомство получило только один звонок от российских туристов, и их рейс в итоге задержался только на 30 минут.

Ранее США пригрозили санкциями грузинским авиакомпаниям за сообщение с Россией. По мнению американского Госдепартамента, возможные последствия должны вызывать обеспокоенность компаний Грузии.