Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам противника в зоне СВО

Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники противника и поддержки наших подразделений с воздуха.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» разгромили опорные пункты украинских националистов. Минобороны РФ показало кадры боевой работы российской авиации.

В рамках выполнения своих задач летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам вражеских подразделений. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника противника.

Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы САУ «Акация». Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и техники украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.