Правящая партия Турции обошла оппозицию по количеству мест в парламенте

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Правящая Партия справедливости и оппозиционный ей Республиканский альянс займут большинство мест в турецком парламенте. Такие результаты показал подсчет голосов с 51,9% урн, данные приводит Anadolu.

Партия действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана набрала 37,6% голосов, что обеспечивает места для 275 ее депутатов, а вместе с союзной ей Партией националистического движения она получит 53,2% голосов и более 330 мест в парламенте.

За Народный альянс проголосовали около 32% людей, а за Альянс труда и свободы почти 9%.

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета голосов с 30% урн на президентских выборах Эрдоган набрал 53,92%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу - 40,12%